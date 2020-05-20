بومبيو: العلاقات المثيرة للقلق بين "الصحة العالمية" والصين أقدم بكثير من كورونا

شن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو هجوما جديدا على منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، متهما إياها بإقامة علاقات "مثيرة للقلق" مع الصين.

وشدد بومبيو، أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، على أن هناك علاقات وثيقة "بشكل غير اعتيادي" بين المدير العام لمنظمة الصحة العالمية أدهانوم غيبريسوس وبكين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات أقيمت قبل وقت طويل من بداية جائحة فيروس كورونا المستجد وتستدعي قلق الولايات المتحدة.

ووجه وزير الخارجية الأمريكي انتقادات جديدة إلى حكومة بكين، قائلا إن الحزب الشيوعي الصيني الحاكم قرر التخلص من البيانات المتعلقة بالفيروس بدلا من تبادلها مع الدول الأخرى.

وقال بومبيو إنه يجب تحديد سبب حدوث الجائحة، مشيرا إلى أن كلام الرئيس الصيني شي جين بينغ بأن بكين تعاملت مع الوباء بالشفافية التامة "ليست صحيحة بكل بساطة".

وشدد الوزير على أن السلطات الصينية لا تزال تمنع أي محققين دوليين محتملين من الوصول إلى البيانات عن الجائحة، قائلا: "إذا تعاملوا [مع الفيروس] بشكل شفاف فبإمكانهم عقد مؤتمر صحفي كي نوجه إليهم عدة أسئلة للحصول على بعض الأجوبة".

وصرح بومبيو بأن تصرفات السلطات الصينية ألحقت بالعالم أضرارا مالية تصل إلى تسعة مليارات دولار، ناهيك عن وفاة 300 ألف شخص، مضيفا: "إسهام الصين في المعركة ضد الجائحة ضئيل جدا مقارنة مع الثمن الذي جعلت العالم يدفعه".

المصدر: وكالات