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القضاء الإسرائيلي يطلب من نتنياهو الحضور شخصيا إلى محاكمته

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القضاء الإسرائيلي يطلب من نتنياهو الحضور شخصيا إلى محاكمته
Reuters
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
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طلبت محكمة إسرائيلية من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الحضور شخصيا إلى محاكمته، بعد أن رفضت طلبه بالتغيب عن أولى الجلسات المقررة بعد أيام.

وقال القضاة في قرارهم إن "على المتهم (نتنياهو) أن أم يمثُل أمام هيئة المحكمة، حيث تعتبر هذه الجلسة هي افتتاح البت في القضية"، موضحة أن ذلك يعتبر قاعدة في كل قضية جنائية.

وأشار القضاة أنه لا مبرر لتجاوز هذه القاعدة وعدم العمل بموجبها.

ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، حيث يتهم نتنياهو بعدة قضايا فساد.

المصدر: وكالات

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