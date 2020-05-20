بطلب ياباني.. الولايات المتحدة تعتقل أمريكيين مشتبه بعلاقتهما بهروب غصن

بطلب طوكيو، ألقت السلطات الأمريكية القبض على مواطنين اثنين تتهمها السلطات اليابانية بمساعدة المدير التنفيذي السابق لتحالف "رينو-نيسان"، كارلوس غصن، في الهروب من اليابان إلى لبنان.

ونقلت وكالة "رويترز" اليوم الأربعاء عن سجلات قضائية تأكيدها أن العنصر السابق في قوات "القبعات الخضر" الأمريكية، مايكل تايلور، ونجله بيتر تايلور، من المتوقع أن يمثلا أمام قاض فدرالي في مدينة ورسستر بولاية ماساتشوسيتس.

وأصدرت اليابان في يناير الماضي مذكرات اعتقال بحق مايكل (59 عاما) وبيتر (26 عاما) وزملهما المدعو جورج أنطوان زايك (60 عاما)، لتورطهم المزعوم في فرار غصن في 29 ديسمبر الماضي إلى لبنان من اليابان، حيث كان ينتظر محاكمته بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.

واتهم المدعون اليابانيون الأشخاص الثلاثة بمساعدة غصن في عبور الحدود اليابانية بصورة غير شرعية.

وحسب صحيفة "بوسطن غلوب"، يعتقد أن مايكل تايلور وزايك رافقا غصن عندما غادر منزله في طوكيو، حيث كان قيد الحبس المنزلي، إلى أوساكا داخل حاوية كبيرة، حيث استقلوا من هناك طائرة خاصة توجهوا بها إلى اسطنبول، ومن هناك غادر غصن إلى لبنان.

وزعمت وسائل إعلام أمريكية أن بيتر تايلور منخرط أيضا في هروب غصن، حيث ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن المواطن الأمريكي التقى رجل الأعمال سبع مرات على الأقل قبل فرار الأخير.

تفاصيل الهروب!

المصدر: وكالات