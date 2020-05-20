تركيا لإسرائيل: الاحتلال والضم كلهما جريمة

جدد متحدث الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، استنكاره للتهديدات الإسرائيلية بضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على رفض أنقرة لهذه المخططات.

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وقال قالن في تغريدة على صفحته في موقع "تويتر" أمس الثلاثاء: "نرفض المخططات الإسرائيلة الساعية لضم الضفة الغربية، ونطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف ضدها".

وأضاف: "الاحتلال والضم كلهما جريمة. وتركيا ستدعم كافة الخطوات التي سيتم اتخاذها ضد سياسة احتلال وضم الأراضي الفلسطينية".

والأحد، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أمام الكنيست خلال أداء وزراء حكومته الجديدة اليمين الدستورية، إن الوقت قد حان لضم المستوطنات بالضفة الغربية.

وتشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية. وحذر الفلسطينيون مرارا من أن الضم سينسف فكرة حل الدولتين من أساسه.

المصدر: الأناضول