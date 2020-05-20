الحكومة اليونانية تدين إحراق علم تركيا في أثينا

دانت الخارجية اليونانية إقدام مجموعة من النشطاء على إحراق علم تركيا الوطني أثناء فعاليات تذكارية أقيمت وسط العاصمة أثينا بمناسبة ذكرى ضحايا "الإبادة الجماعية" لليونانيين في تركيا.

وأعربت الوزارة اليونانية في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، عن إدانتها بأشد العبارات الإساءة للرموز الوطنية لأي دولة، مشددة على أن مثل هذه التصرفات تتناقض مع ثقافة وتقاليد الشعب اليوناني.

وتم إحراق العلم التركي أمس أثناء الفعاليات المقامة في ميدان سنتغما وسط أثينا.

واعتبرت حكومة اليونان في عام 1994 أن مقتل 370 ألفا من اليونانيين البونتيك، الذين كانوا يقيمون على سواحل البحر الأسود في الامبراطورية العثمانية خلال الفترة بين عامي 1914 و1923 كان "إبادة جماعية"، وتنفي حكومة أنقرة ذلك.

المصدر: Ekathimerini