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دعوى قضائية ضد"ماكدونالدز" بسبب كورونا

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دعوى قضائية ضد
Reuters
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رفع عاملون بشركة ماكدونالدز في ولاية شيكاغو الأمريكية دعوى قضائية جماعية ضد الشركة متهمينها بعدم اتباع إرشادات السلامة الحكومية بشأن كورونا وبتعريض الموظفين وعائلاتهم للخطر.

ووفقا لنسخة من الدعوى التي قدمها المتحدث باسم الموظفين الخمسة، فإن ماكدونالدز لا توفر مطهرات اليد الملائمة والقفازات والكمامات، ولا تخطر موظفيها عندما يصاب أحدهم بفيروس كورونا المستجد.

من جهتها قالت ماكدونالدز، إن الادعاءات غير دقيقة وإن إجراءات السلامة، التي تتضمن الفحوص وأدوات الحماية، تمثل أولوية قصوى لديها.

وطلب الموظفون من محكمة ولاية إيلينوي إصدار أمر قضائي يطالب ماكدونالدز بالتوقف عن مطالبة العمال بإعادة استخدام الكمامات، وإلزام العملاء بارتدائها، وإبلاغ الموظفين إذا أصيب زميل لهم في العمل.

المصدر: وكالات

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