رئيس الأرجنتين: تدابير كورونا باقية حتى تطوير لقاح ضده

أعلن رئيس الأرجنتين، ألبرتو فيرنانديز أن الحكومة لن ترفع تماما تدابير مكافحة فيروس كورونا المفروضة في البلاد وبينها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، إلى حين ظهور لقاح ضد العدوى.

وقال فيرنانديز اليوم الثلاثاء خلال حضوره مراسم إعادة افتتاح مصنع للسيارات في العاصمة بوينس آيرس، إن "نمط الحياة المعتاد الذي نعرفه لم يعد موجودا، وقبل أن يظهر اللقاح وقبل أن نتمكن من ترك كل هذه الأشياء خلفنا، سنعيش نمطا آخر وسنلتزم بالحفاظ على المسافة بيننا وارتداء الكمامات".

وأشار الرئيس الأرجنتيني إلى أن المصنع الذي كان يعمل فيه قبل جائحة كورونا 3000 شخص في آن واحد، سيقلص عدد العاملين بمقدار ضعفين حتى يكون الالتزام بالمعايير الصحية الجديدة ممكنا.

وألمح إلى أن الدول التي لم تتخذ تدابير صارمة لاحتواء انتشار الوباء وسمحت للقطاع الاقتصادي بمواصلة العمل مثلما كان في السابق "ليست في وضع أفضل".

وقد أعلنت السلطات الأرجنتينية عن رصدها أول حالة إصابة بفيروس كورونا على أراضيها في الثالث من مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين ارتفع عدد الإصابات ليتجاوز الآن 8.3 آلاف حالة، ومن بينها 382 حالة وفاة.

المصدر: تاس