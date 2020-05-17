بومبيو يحذر الصين من التدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ

حذر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الأحد، الصين من التدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

وقال وزير الخارجية الأمريكي إنه علم أن الحكومة الصينية قد هددت بالتدخل في عمل الصحفيين الأمريكيين في هونغ كونغ.

وأضاف أن أي قرار يؤثر على استقلالية هونغ كونغ يمكن أن يؤثر على التقييم الأمريكي للوضع هناك.

وأفاد بومبيو في بيان: "هؤلاء الصحفيون أعضاء في صحافة حرة، وليسوا كوادر دعاية، وتقاريرهم القيمة تبلغ المواطنين الصينيين والعالم".

المصدر: رويترز