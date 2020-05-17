 
مباشر

ترامب يهاجم أوباما: كان رئيسا غير مؤهل على الإطلاق

أخبار العالم

ترامب يهاجم أوباما: كان رئيسا غير مؤهل على الإطلاق
Reuters
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزوجته، ميلانيا ترامب، إلى جانب سلفه، باراك أوباما.
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwd6

هاجم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سلفه، باراك أوباما، قائلا إنه كان رئيسا "غير مؤهل جدا"، ردا على انتقادات أوباما لخليفته في سياق جائحة فيروس كورونا.

إقرأ المزيد
أوباما ينتقد إدارة ترامب في تعاملها مع أزمة كورونا
أوباما ينتقد إدارة ترامب في تعاملها مع أزمة كورونا

وقال ترامب، في تصريح صحفي مساء اليوم الأحد أمام البيت الأبيض: "اسمعوا، هو كان رئيسا غير مؤهل، هذا كل ما يمكنني قوله. إنه كان غير مؤهل على الإطلاق".

وفي كلمة علنية نادرة له منذ بدء تفشي فيروس كورونا، وجه أوباما، في رسالة تهنئة تم بثها خلال حفل لخريجي "شبكة الكليات والجامعات السوداء تاريخيا" أمس السبت، انتقادات لاذعة إلى إدارة ترامب على الرغم من عدم ذكر اسمه.

وقال أوباما: "قبل كل شيء هذا الوباء قضى أخيرا على فكرة أن العديد من مسؤولينا يعرفون ماذا يفعلون... بعضهم لا يحاولون حتى التظاهر بأنهم مسؤولون".

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 1.5 مليون حالة، وكذلك الأولى من حيث حصيلة ضحايا الجائحة بأكثر من 90 ألف متوف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا