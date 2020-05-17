بومبيو: لم نحقق تقدما في إثبات أن فيروس كورونا ينحدر من مختبر ووهان

أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة لم تحقق أي تقدم في سعيها لإثبات أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات في ووهان الصينية.

وبعد أن تحدث سابقا حول وجود "ادلة ضخمة" تؤكد أن هذه السلالة تم تصميمها في مختبر ووهان، قال بومبيو، في حديث لصحيفة "Breitbart News"، اليوم الأحد، ردا على سؤال حول هذا الموضوع: "للأسف، لم نتقدم كثيرا من النقطة التي كنا عليها منذ أسابيع".

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وجدد بومبيو اتهاماته للسلطات الصينية، مضيفا: "الحزب الشيوعي الصيني يمارس التضليل وارفض تقديم المعلومات للغرب بإصرار، توجهنا إليهم مرارا بمقترح إشراك فرقنا لمساعدتهم في تحديد منشأ الفيروس".

وأردف وزير الخارجية الأمريكي: "نعرف أنه بدأ في ووهان، لكننا لا نعرف من أي مكان وممن، وهذه الأمور مهمة".

وشدد بومبيو مع ذلك على أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مصمم على محاسبة الصين بسبب جائحة فيروس كورونا، إلا أنه لم يحدد سبل تحميلها المسؤولية.

وأعلن ترامب، يوم 30 أبريل، أنه رأى أدلة تثبت أن فيروس كورونا المستجد ينحدر من مختبر معهد الفيروسات بمدينة ووهان، معتبرا أن انتشار الجائحة يعود لفشل الصين في وقفها أو إرادة الحزب الشيوعي الصيني في حدوث ذلك، إلا أن الاستخبارات الأمريكية ومنظمة الصحة العالمية أكدتا أن لهذه السلالة أصل طبيعي.

المصدر: Breitbart News + وكالات