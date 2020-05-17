 
مباشر

بريطانيا تستجوب رجلا بسبب وفاة عاملة قطارات بكوفيد-19 بعد أن بصق عليها

أخبار العالم

بريطانيا تستجوب رجلا بسبب وفاة عاملة قطارات بكوفيد-19 بعد أن بصق عليها
Reuters
بريطانيا تستجوب رجلا بسبب وفاة عاملة قطارات بكوفيد-19 بعد أن بصق عليها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nwce

قالت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، إن الضباط استجوبوا رجلا بشأن واقعة وفاة عاملة بالسكك الحديدية بمرض "كوفيد-19" بعد أن بصق عليها قائلا إنه حامل للفيروس.

وقالت متحدثة "جرى استجوابه اليوم بحذر في مركز شرطة بلندن".

إقرأ المزيد
بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة
بصق في وجهها ففارقت الحياة بعد أيام معدودة

وأضافت "سيستمر المحققون في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة".

وقال اتحاد العاملين بالسكك الحديدية يوم الثلاثاء إن بيلي موجينجا (47 عاما) التي تعمل بمكتب التذاكر في محطة قطارات فيكتوريا، إحدى أكثر المحطات ازدحاما في لندن، كانت تؤدي عملها في مارس عندما بصق عليها رجل وقال لها إنه يحمل فيروس كورونا المستجد وسعل في وجهها ووجه زميلتها.

ومرضت الموظفتان بعد بضعة أيام ونقلت موجينجا، التي كانت تعاني من مرض تنفسي، إلى مستشفى ووضعت على جهاز تنفس صناعي، وتوفيت يوم الخامس من أبريل بعد 14 يوما من واقعة البصق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إن وفاة موجينجا، وهي أم لابن في الحادية عشر من عمره، مأساوية، مؤكدا أن "حقيقة أنها تعرضت للاعتداء أثناء قيامها بعملها، مروعة".

المصدر: رويترز

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا