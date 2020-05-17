بريطانيا تستجوب رجلا بسبب وفاة عاملة قطارات بكوفيد-19 بعد أن بصق عليها

قالت الشرطة البريطانية، يوم الأحد، إن الضباط استجوبوا رجلا بشأن واقعة وفاة عاملة بالسكك الحديدية بمرض "كوفيد-19" بعد أن بصق عليها قائلا إنه حامل للفيروس.

وقالت متحدثة "جرى استجوابه اليوم بحذر في مركز شرطة بلندن".

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وأضافت "سيستمر المحققون في جمع الأدلة والتحقيق في ملابسات الواقعة".

وقال اتحاد العاملين بالسكك الحديدية يوم الثلاثاء إن بيلي موجينجا (47 عاما) التي تعمل بمكتب التذاكر في محطة قطارات فيكتوريا، إحدى أكثر المحطات ازدحاما في لندن، كانت تؤدي عملها في مارس عندما بصق عليها رجل وقال لها إنه يحمل فيروس كورونا المستجد وسعل في وجهها ووجه زميلتها.

ومرضت الموظفتان بعد بضعة أيام ونقلت موجينجا، التي كانت تعاني من مرض تنفسي، إلى مستشفى ووضعت على جهاز تنفس صناعي، وتوفيت يوم الخامس من أبريل بعد 14 يوما من واقعة البصق.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأربعاء إن وفاة موجينجا، وهي أم لابن في الحادية عشر من عمره، مأساوية، مؤكدا أن "حقيقة أنها تعرضت للاعتداء أثناء قيامها بعملها، مروعة".

المصدر: رويترز