صحيفة: السلطات الألمانية تحذر المسؤولين من استخدام WhatsApp

حذر مفوض الحكومة الاتحادية الألمانية لشؤون حماية المعطيات والبيانات أولريش كيلبر، المسؤولين الفيدراليين من استخدام تطبيق المراسلات "واتس آب".

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات"، الأحد، أن كيلبر حذر المسؤولين، في رسالة بعث بها إلى جميع الوزارات الاتحادية، من أن استخدام "واتس آب" لمنع شركة "فيسبوك" المالكة للتطبيق، من الحصول على المعلومات.

ووفقا للتحذير، فإن من بين البيانات الضعيفة عناوين IP، وبيانات مكان تواجد المستخدم، وكذلك نوع الهاتف الذكي ونظام التشغيل الخاص به، وكذلك تاريخ ووقت إرسال الرسائل.

وأشارت الصحيفة إلى انه من خلال هذه البيانات، يمكن وضع ملف تعريف المستخدم، الذي قد يتضمن معلومات حول الهوايات والمهن والوضع المالي والتفضيلات وحتى الحالة الصحية للمستخدم.

المصدر: تاس