تسجيل 202 إصابة جديدة بكورونا في طاجيكستان

أعلنت وزارة الصحة في طاجيكستان، مساء يوم الأحد، عن تسجيل 202 حالة إصابة جديدة بـ COVID-19، ووفاة ثلاثة مرضى آخرين بهذا المرض.

وقال مصدر في الوزارة: "خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ارتفع عدد الإصابات بالفيروس بمقدار 202 إصابة، وبلغ العدد الإجمالي للحالات المسجلة في البلاد 1522 حالة، وزاد عدد الوفيات خلال ذلك بـ 3 أشخاص ليبلغ الإجمالي 39 شخصا".

ووفقا له، فإنه خلال الفترة الأخيرة، كان تحت مراقبة الأطباء 4196 شخصا، وخلال اليوم الأخير تم إخراج 493 شخصا منهم من المستشفيات.

واعتبارا من يوم الجمعة الماضي، أطلقت وزارة الصحة في طاجيكستان، عمل الموقع الوطني الموحد لفيروس كورونا المستجد، باللغة الروسية، حيث سيتم نشر الأرقام الإحصائية عن المصابين والمتوفين.

المصدر: نوفوستي