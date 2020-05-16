رئيس الوزراء الإيطالي: جاهزون لمواجهة المرحلة الجديدة بكل ثقة ومسؤولية

قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، يوم السبت، إن بلاده جاهزة لمواجهة المرحلة الجديدة بكل ثقة ومسؤولية.

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي بأن الجهود التي بذلت من أجل مواجهة فيروس كورونا المستجد، حققت نتائج إيجابية.

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وقال رئيس الوزراء الإيطالي إن بلاده أقدمت على مخاطرة محسوبة بتقليص تدابير العزل العام ابتداء من الأسبوع الجاري مع تراجع عدد الوفيات جراء مرض كوفيد-19 لأدنى مستوى له منذ التاسع من مارس.

وأضاف كونتي في مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل الاجراءات التي اتخذتها روما لاستئناف معظم الأنشطة الاقتصادية ورفع القيود على تنقل الناس: "نواجه مخاطرة محسوبة مدركين أن المنحنى الوبائي قد يرتفع مرة أخرى".

وتابع أن منطقة لومبارديا يمكن أن تقوم بإجراء تقييم مسؤول عن ما إذا كان ينبغي إعادة الفتح، موضحا أن الحكومة يمكن أن تتدخل في حالة انتشار العدوى مرة أخرى.

وأكد جوزيبي كونتي أنه على علم بأن حزمة التحفيز البالغة قيمتها 55 مليار دولار التي وافقت عليها الحكومة، لن تكون حلا لجميع المشاكل الحالية.

وفي سياق رفع القيود التي فرضت بسبب كورونا، أفاد الوزير الإيطالي بأن الألعاب الرياضية وأحواض السباحة والمراكز الرياضية ستفتح أبوابها في 25 مايو مع اتباع بروتوكولات السلامة، مشيرا إلى أنه هناك حاجة إلى المزيد من النقاط المحددة لإعادة تشغيل دوري كرة القدم من الدرجة الأولى.

وتابع قائلا إن المسارح وقاعات السينما ستستأنف نشاطها انطلاقا من 15 يونيو.

كما أوضح كونتي أن حركة الأشخاص داخل دول الاتحاد الأوروبي ستعود انطلاقا من 3 يونيو، مؤكدا أن إيطاليا لن تطبق فترة عزل على الأشخاص القادمين إلى أراضيها.

المصدر: رويترز