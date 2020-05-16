خبير أمريكي يصف تجاوب سلطات بلاده في مكافحة كورونا بـ"البطيء جدا"

وصف ريتشارد جيه مولوت، المدير التنفيذي للتحالف العام الأمريكي للرعاية طويلة الأجل، تجاوب سلطات بلاده في مكافحة جائحة كورونا بـ"البطيء جدا".

وأشار الخبير إلى أن تفاعل السلطات في هذا المجال، كان "بطيئا للغاية" بشكل خاص في دور المسنين.

وقال مولوت، في لقاء مع RT: "كان بمقدور الدولة، أن تقلل من مستوى الخطر بالنسبة للمرضى في دور رعاية المسنين. لكن للأسف، تجاهلت الحكومة الفيدرالية بعض علامات ما كان يحدث، وكان رد فعلها شديد البطء بشكل عام".

وأضاف: "في بعض الولايات، بلغت الوفيات في دور رعاية المسنين نسبة 30-50% من معدل الوفيات في الولاية، هذا على الرغم من أن نسبة المسنين تبلغ فقط 1% من إجمالي السكان ".

المصدر: RT