إصابة أكثر من 40 شخصا بكورونا في دار لرعاية المسنين في العاصمة الأرمنية

قالت ألينا نيكوغوشيان، المتحدثة باسم وزارة الصحة الأرمنية، يوم السبت، إن أكثر من 40 شخصا في دار رعاية المسنين في يريفان، أصيبوا بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت أنه تم تشخيص المرض كذلك، لدى العديد من الموظفين والعاملين في هذه المؤسسة.

وقالت: "هذه بؤرة خطيرة لانتشار المرض، إذا أخذنا بالاعتبار سن المرضى، ووجود أمراض مزمنة لدى الكثيرين منهم".

ووفقا لها، يعمل الأطباء في مركز "القديس غريغوريوس" الطبي على مدى يومين، في سبيل تقييم ورصد الحالة الصحية للمصابين.

وقالت "اعتبارا من اليوم، سيتم نقلهم أيضا إلى المستشفيات المختصة، لتقديم مزيد من العلاج".

وقد أعلنت سلطات أرمينيا، حالة الطوارئ في الفترة من 16 مارس إلى 13 يونيو، لمكافحة انتشار الفيروس. ووفقا لبيانات يوم السبت، تم الكشف في تلك الدولة، ما مجموعه 4283 حالة إصابة، و55 وفاة بسبب المرض.

واعتبارا من 4 مايو، استأنفت الصناعة والخدمات والتجارة والمطاعم العامة، العمل جزئياً في أرمينيا، وتم رفع القيود المفروضة على حرية تنقل المواطنين.

المصدر: نوفوستي