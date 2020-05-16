"القرار لم يتخذ بعد".. ترامب يكشف عن أحد الخيارات قيد الدراسة بحق "الصحة العالمية"

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه يدرس طيفا واسعا من الخيارات التي قد تتخذها إدارته بحق منظمة الصحة العالمية على خلفية جائحة فيروس كورونا المستجد، وكشف عن أحدها.

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وجاء ذلك في تغريدة نشرها ترامب على حسابه الرسمي في "تويتر" اليوم السبت، في معرض تعليقه على تقرير لقناة "فوكس نيوز" أفاد بأن البيت الأبيض ينوي استئناف تقديم مساهمات الحكومة الأمريكية في ميزانية المنظمة التابعة للأمم المتحدة جزئيا، بعد تجميدها مؤقتا على ذمة التحقيق في كيفية تعامل المنظمة مع الجائحة.

وقال ترامب، في معرض تعليقه على تغريدة للمذيع من "فوكس نيوز" لو دوبز: "هذا هو واحد من مختلف الخيارات قيد الدراسة، وبموجبه سندفع 10% من المبلغ الذي دفعناه على مدى سنوات عديدة، فيما كانت المساهمات الصينية أقل بكثير".

وتابع: "لم أتخذ قرارا نهائيا بعد، وجميع المساهمات معلقة".

Lou, this is just one of numerous concepts being considered under which we would pay 10% of what we have been paying over many years, matching much lower China payments. Have not made final decision. All funds are frozen. Thanks! https://t.co/xQUzHy4NDa — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 16, 2020

وسبق أن شن ترامب هجوما حادا على منظمة الصحة العالمية وقرر تعليق مساهمات الحكومة الأمريكية في ميزانيتها، متهما إياها بالانحياز للصين التي يعتبرها البيت الأبيض مسؤولية عن انتشار الجائحة.

في الوقت نفسه، تتعرض إدارة ترامب لانتقادات واسعة داخل الولايات المتحدة لكيفية تعاملها مع انتشار الوباء في الأراضي الأمريكية، وخاصة أن الرئيس كان يقلل على مدى أسابيع من خطورة الفيروس في المراحل المبكرة من الجائحة.

وحتى الآن سجلت في الولايات المتحدة، حسب بيانات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، أكثر من مليون و443 ألف إصابة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، بما في ذلك 87568 حالة وفاة، ما يتجاوز بأضعاف حصيلة أي دولة أخرى في العالم.

المصدر: RT