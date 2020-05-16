بكين تطلب من واشنطن الكف عن "قمعها غير المنطقي" لهواوي

دعت بكين الولايات المتحدة إلى وضع حد "للقمع غير المنطقي لهواوي والشركات الصينية" بعدما أعلنت واشنطن عن إجراءات جديدة لمراقبة الصادرات من أجل تقليص حصول المجموعة على أشباه النواقل.

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وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم السبت، في بيان إن: "الحكومة الصينية ستدافع بحزم عن حقوق الشركات الصينية ومصالحها المشروعة والقانونية".

وأكدت الخارجية الصينية أن أعمال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "تدمر الشبكات العالمية للإنتاج والتموين والتقييم".

وأعلنت الإدارة الأمريكية أمس الجمعة، عن سلسلة من الإجراءات للحد من قدرة مجموعة هواوي، التي تعتبرها "تهديدا للأمن القومي"، على تطوير أشباه النواقل في الخارج باستخدام التكنولوجيا الأمريكية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان إن "هذا الإعلان يعيق جهود هواوي للتحايل على ضوابط التصدير".

وأعلنت الوزارة أنها استهدفت "بشكل استراتيجي ودقيق للغاية عمليات شراء هواوي أشباه النواقل التي طورت مباشرة بفضل الدراية الأمريكية في البرمجيات والتكنولوجيا".

وتتعرض شركة هواوي الصينية لضغوط كبيرة من واشنطن، التي ضغطت على حلفائها في جميع أنحاء العالم لتجنب شراء معدات الاتصالات الخاصة بالشركة، مثيرة مخاوف أمنية، في ظل نزاع تجاري أوسع بين الولايات المتحدة والصين.

المصدر: أ ف ب