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تحطم "إف-22" أمريكية في فلوريدا

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تحطم
Reuters
مقاتلة إف 22
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تحطمت مقاتلة "إف-22" تابعة للجيش الأمريكي، أمس الجمعة، بعد إقلاعها بفترة وجيزة، في طلعة تدريبية روتينية.

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وبحسب بيان لسلاح الجو الأمريكي، نجا الطيار من الحادث بعد استخدامه مقعد النجاة، وهو في حالة صحية مستقرة.

وقال البيان: "تحطمت مقاتلة من طراز "إف - 22"، تم تخصيصها للسرب 43 المقاتل، وجزء من الجناح المقاتل 325، الموجود حاليا في أغلين ايه اف بي، في حوالي الساعة 9:15 هذا الصباح".

وأضاف: "كان موقع الحادث على بعد 12 ميلا شمال شرقي قاعدة أغلين الرئيسية في ميدان الاختبار والتدريب".

وتعد مقاتلة "إف-22" من أحدث الطائرات في القوات الجوية الأمريكية، والأغلى ثمنا، إذ يصل سعر الطائرة 150 مليون دولار، وتمتنع واشنطن عن بيعها للدول الأخرى.

المصدر: abcnews

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