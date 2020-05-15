كورونا لم يوقف تبادل المعلومات بين موسكو وواشنطن بشأن الهجمات الإرهابية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي، أوليغ سيرومولوتوف، أن موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات باستمرار بشأن الهجمات الإرهابية حتى في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا.

وقال سيرومولوتوف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" الروسية حول تأثير وباء كورونا على الاتصالات بين روسيا والولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب: "نواصل تبادل البيانات عبر هيئات الأمن ووكالات إنفاذ القانون بشأن الهجمات الإرهابية التي يُخطط لها".

وأضاف سيرومولوتوف: "يكفي أن نذكر الشراكة بين موسكو وواشنطن في فترة التحضير للألعاب الأولمبية 2014 في سوتشي وإدارتها، أو على سبيل المثال إرسال معلومات من قبل المخابرات الأمريكية في الوقت المناسب حول التحضير لهجمات إرهابية في سانت بطرسبورغ في عام 2017".

وأشار سيرومولوتوف أيضا إلى أن روسيا حذرت الزملاء الأمريكيين مسبقا من الخطر الذي كان يشكله الأخوان تسارنايف، اللذان ارتكبا الهجوم الإرهابي على ماراثون بوسطن في أبريل 2013.

المصدر: سبوتنيك