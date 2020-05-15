الصين تسجل 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت أربع حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا- كوفيد 19 يوم 14 من مايو أيار مقارنة مع ثلاثة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان اليوم الجمعة أن الحالات الجديدة كلها إصابات محلية.



وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض المرض قليلا إلى 11 من 12 في اليوم السابق.



ويبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة في الصين الآن 82933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.

المصدر: رويترز