أطباء في إيطاليا وفرنسا يسجلون قفزة في إصابات الأطفال بمرض متعلق بكورونا

أفاد تقرير لمجلة "Lancet" الطبية بأن الأطباء في شمال إيطاليا وفي فرنسا سجلوا قفزة في حالات إصابة الأطفال بمتلازمة التهابية نادرة متعلقة بفيروس كورونا.

واستقبل مستشفى البابا جيوفاني الثالث والعشرين في مدينة بيرغامو بشمال إيطاليا خلال الفترة بين 18 فبراير و20 أبريل الماضي 10 أطفال مصابين بالمرض الجديد، بمن فيهم 8 أطفال كانت نتائج فحصهم للكشف عن الأجسام المضادة لفيروس كورونا إيجابية.

وأكد الباحثون في فرنسا اكتشاف أعراض المرض لدى 17 طفلا، تم نقلهم إلى مستشفى في باريس خلال الفترة بين 27 أبريل و7 مايو، فيما كانت المعدلات العادية لتلك الحالات في وقت سابق حالة واحدة خلال أسبوعين.

وتشير التقارير إلى أن أعراض المرض تشبه أعراض مرض كاواساكي الذي يؤدي إلى التهاب أوعية القلب، ويعمل الأطباء والباحثون على جمع معلومات لتحديد الصلة بين المتلازمة الجديدة، التي أطلق عليها اسم PIMS وبين فيروس كورونا، نظرا للنسبة العالية لاختبارات كورونا الإيجابية لدى المصابين.

وفي هذا السياق نقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن الدكتور لورينتزو دانتيغا في المستشفى المذكور بمدينة بيرغامو الإيطالية، قوله إن الدراسة التي أجريت في المستشفى "تقدم الدليل الواضح الأول على وجود صلة بين عدوى فيروس كورونا وهذه الإصابة الالتهابية".

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وحسب تقرير "Lancet"، فإن حالة الأطفال المصابين بالمتلازمة الجديدة تبدو أكثر خطورة من مرض كاواساكي، حيث تسجل مشاكل في عمل القلب لدى 60% من المصابين وأعراض متلازمة الصدمة التسممية لدى أكثر من نصفهم.

وعلى حد قول التقرير، فإن عدد الأطفال المصابين بمرض كاواساكي خلال السنوات الخمس الأخيرة كان 19 حالة فقط.

وتثير المتلازمة الجديدة مخاوف لدى الأطباء بشأن احتمال أن يكون فيروس كورونا (كوفيد-19) أكثر خطورة على الأطفال مما كان يعتقد في وقت سابق.

وفي وقت سابق تم تسجيل حالات الإصابة بالمتلازمة الجديدة لدى الأطفال في كل من بريطانيا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وكانت سلطات ولاية نيويورك الأمريكية قد أعلنت يوم الأحد الماضي أنها تدرس 85 حالة إصابة لدى الأطفال، بما في ذلك 3 وفيات تم تأكيد سببها وحالتي وفاة أخريين لا تزالان قيد الدراسة، بالإضافة إلى تأكيد حالة وفاة واحدة في بريطانيا بسبب المتلازمة الجديدة.

المصدر: رويترز + الغارديان