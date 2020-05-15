المكسيك.. 42595 إصابة بفيروس كورونا و4477 وفاة

قالت وزارة الصحة في المكسيك يوم الخميس، إن إجمالي المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد بلغ 42595 حالة إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات ارتفع إلى 4477 حالة.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق أن إجمالي الإصابات في البلاد بلغ 40186 مصابا، وأن حصيلة الوفيات بلغت 4220 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها "سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 1862 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس".

وأضافت: "كما تم تسجيل 264 حالة وفاة بسبب الفيروس في عموم البلاد" خلال نفس الفترة.

وسجلت أعلى حصيلة وفيات يومية في المكسيك الثلاثاء، عندما أبلغت السلطات الصحية عن 353 حالة وفاة.

وأفادت خطة العودة إلى الوضع الطبيعي التي قدمها يوم الأربعاء الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، ووزيرة الاقتصاد غراسييلا ماركيز، أن عددا خاصا من البلديات، تسمى "بلديات الأمل" ستتمكن من العودة إلى وضعها الطبيعي في غضون الـ 15 يوما القادمة تحت مراجعة قوية.

المصدر: رويترز