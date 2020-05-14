البنتاغون يعزي إيران في ضحايا حادثة البارجة "كونارك"

قدم الجيش الأمريكي، اليوم الخميس، تعازيه إلى إيران في مقتل 19 عسكريا جراء حادثة تعرض البارجة الإيرانية "كونارك" للنيران الصديقة في خليج عُمان.

وصرح المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، بيل أوربان: "نقدم خالص تعازينا إلى الشعب الإيراني في فقدان الأرواح المأساوي هذا".

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في الوقت نفسه، أعرب المتحدث عن قلق البنتاغون بشأن إجراء إيران تدريبات بحرية على مقربة مباشرة من مضيق هرمز الاستراتيجي، أي خط الملاحة الدولي الاستراتيجي، لافتا إلى أن الحادثة جاءت في وقت تركز فيه دول المنطقة على محاربة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وشدد المتحدث الأمريكي على أن الحادثة أدت إلى "سقوط ضحايا غير ضرورية"، معتبرا ذلك أمرا "مؤسفا".

وتعرضت البارجة "كونارك" الاثنين الماضي للقصف عن طريق الخطأ قرب ميناء بندر جاسك، ما أدى إلى مقتل 19 عسكريا وإصابة 15 آخرين على متنها.

المصدر: أسوشيتد برس