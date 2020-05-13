إيران: الولايات المتحدة فشلت بسبب العنصرية في عهد ترامب

قالت وزارة الخارجية الايرانية عبر صفحتها في "تويتر" إن الولايات المتحدة صارت تعاني من وضع كارثي بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في عهد ترامب.

وجاء في التغريدة: "بداية من القتل المروع لأحمد آربري على يد العنصريين والقتل الخاطئ لبرونا تيلور في هجوم للشرطة، ومن ثم تصاعد وفيات الأمريكيين الزنوج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تعاني من وضع كارثي في عهد ترامب بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في المجتمع".

From #AhmaudArbery being lynched by racist yahoos w/horrible injustices agnst him to #BreonnaTaylor being killed mistakenly by botched police raid to the Afro-Americans' CO19 death at skyrocketing pace, 🇺🇸fails disasterously due to rampant racism,class inequality in age of Trump. — Iran Foreign Ministry 🇮🇷 (@IRIMFA_EN) May 13, 2020

المصدر: RT