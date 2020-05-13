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إيران: الولايات المتحدة فشلت بسبب العنصرية في عهد ترامب

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إيران: الولايات المتحدة فشلت بسبب العنصرية في عهد ترامب
RT
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قالت وزارة الخارجية الايرانية عبر صفحتها في "تويتر" إن الولايات المتحدة صارت تعاني من وضع كارثي بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في عهد ترامب.

وجاء في التغريدة: "بداية من القتل المروع لأحمد آربري على يد العنصريين والقتل الخاطئ لبرونا تيلور في هجوم للشرطة، ومن ثم تصاعد وفيات الأمريكيين الزنوج بسبب إصابتهم بفيروس كورونا، كل هذا يدل على أن الولايات المتحدة تعاني من وضع كارثي في عهد ترامب بسبب تفشي العنصرية والفوارق الطبقية في المجتمع".

المصدر: RT

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