واشنطن تعيد كوبا إلى قائمتها للدول غير المتعاونة بالكامل في مكافحة الإرهاب

اعتبرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء، أنها أعادت كوبا إلى قائمة الدول التي لا تتعاون بالكامل مع جهودها لمكافحة الإرهاب، في تصعيد جديد للتوتر بين البلدين.

وبررت وزارة الخارجية الأمريكية هذه الخطوة، برفض كوبا طلب كولومبيا تسليم قادة جماعة "جيش التحرير الوطني" المتمردة، بعد أن أعلنت مسؤوليتها عن هجوم على أكاديمية للشرطة في بوغوتا في يناير 2019، الأمر الذي أودى بحياة 22 شخصا.

وقالت الخارجية الأمريكية إن "رفض كوبا طلب التسليم، يظهر أنها لا تتعاون مع ما تقوم به الولايات المتحدة لدعم جهود كولومبيا لضمان تحقيق سلام عادل وتوفير الأمن لشعبها".

من جهتها، أكدت كوبا، أن "عليها احترام بروتوكولات المحادثات التي استضافتها والتي توفر بموجبها ضمانات لقادة الجماعة بالعودة إلى مناطق الأحراج أو المناطق الجبلية في كولومبيا".

وتوجه قادة الجماعة، أكبر جماعة متمردة نشطة في كولومبيا إلى هافانا في إطار مفاوضات السلام التي انهارت العام الماضي، بعد الهجوم الذي تم بسيارة مفخخة.

المصدر: "رويترز"