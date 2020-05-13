ترامب: تصريحات فاوتشي بشأن مخاطر إعادة فتح الاقتصاد غير مقبولة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه فوجئ بتصريحات كبير اختصاصيي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، أنتوني فاوتشي حول مخاطر إعادة فتح الاقتصاد، معربا عن رفضه لها.

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وأضاف ترامب للصحفيين الأربعاء تعليقا على كلمة ألقاها فاوتشي، وحذر فيها من خطورة التسرع في إعادة تشغيل الاقتصاد: "هذه ليست إجابة مقبولة بالنسبة لي".

وأكد ترامب أنه لم يلتق نائبه مايك بنس، منذ أن قرر الالتزام بالتباعد إثر تشخيص كورونا لدى المتحدثة باسمه.

وأضاف أنه وبينس سيبقيان متباعدين "لبعض الوقت".

وكان فاوتشي حذر أعضاء مجلس الشيوخ من احتمال تفاقم الوضع الوبائي في البلاد إذا رفعت قيود الإغلاق العام قبل الأوان، مشيرا إلى أن الاستعجال يمكن أن يؤدي إلى فقدان السطات السيطرة على المرض ما سيتسبب بمزيد من "المعاناة والموت".

كما رجح فاوتشي أن يكون العدد الفعلي لحالات الوفاة في الولايات المتحدة أكبر من الرقم المعلن رسميا، وهو 83700، من أصل أكثر من 295600 إصابة.

وتتعارض هذه التصريحات مع النبرة المتفائلة لترامب الحريص على استئناف الأنشطة الاقتصادية.

المصدر: وكالات