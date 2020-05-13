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وكالة: إيران تخرق العقوبات وترسل شحنة وقود إلى فنزويلا عبر السويس

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وكالة: إيران تخرق العقوبات وترسل شحنة وقود إلى فنزويلا عبر السويس
Reuters
صورة أرشيفية لناقلة نفط إيرانية
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أفادت بيانات تتبع السفن الصادرة عن "رفينيتيف أيكون"، بأن ناقلة واحدة على الأقل حمّلت بالوقود في ميناء بندر عباس، تبحر في اتجاه فنزويلا في خرق للعقوبات المفروضة على البلدين.

وحسب البيانات، عبرت الناقلة المتوسطة "كلافل" التي ترفع العلم الإيراني قناة السويس اليوم الأربعاء، بعد تحميلها بالوقود نهاية مارس.

وأضاف المصدر نفسه، أن 4 سفن أخرى من نفس الحجم، ترفع جميعها العلم الإيراني، وجرى تحميلها بالوقود في بندر عباس أو قريبا منه، تقترب من عبور المحيط الأطلسي بعد أن مرت في قناة السويس ولم تكشف أي منها بعد وجهتها النهائية.

يذكر أن كلا من إيران وفنزويلا، تخضعان لعقوبات أمريكية تشمل صناعة النفط، فيما تعاني فنزويلا من أزمة خانقة، جراء شح البنزين.

ولم ترد شركة النفط الوطنية الفنزويلية، ولا وزارة النفط حتى الآن على طلبات للتعليق.

المصدر: رويترز

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