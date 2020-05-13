فرنسا.. عدد ضحايا كورونا يتجاوز 27 ألفا

سجلت فرنسا 83 وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بكورونا، ما يرفع العدد الإجمالي للضحايا إلى 27074، فيما تراجعت وتيرة الوفيات نسبيا في الأيام الـ3 الماضية.

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وقالت وزارة الصحة الفرنسية إن عدد الأشخاص في المستشفيات المصابين بعدوى الفيروس التاجي انخفض مرة أخرى إلى 21071 من 21595 يوم الثلاثاء، في استمرار للاتجاه التنازلي لأعداد الذين يتلقون العلاج بسبب الإصابة بالفيروس من دون انقطاع الذي يدخل الآن أسبوعه الخامس.

وفي اليوم الثالث بعد انتهاء فترة إغلاق استمرت لمدة 55 يوما، شهد عدد الأشخاص في العناية المركزة هبوطا مماثلا، حيث انخفض العدد بمعدل 114 إلى 2428.

وارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في فرنسا بنسبة 0.4٪ إلى 140374 حالة.



المصدر: رويترز