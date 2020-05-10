إيران: سنعلن عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد في ليالي القدر

صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأنه سيتم الإعلان عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد لإحياء ليالي القدر في شهر رمضان.

وكتب نمكي على "تويتر": "فور توصيات المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم بشأن البحث عن سبل لإعادة فتح المساجد أمام المواطنين في ليالي القدر، عقدنا اجتماعا وتوصلنا إلى سبل مناسبة سيتم الإعلان عنها لاحقا".

امروز بلافاصله پس از توصیه مقام معظم رهبری مبنی بر یافتن راهی برای بازگشایی مساجد به‌روی مومنین مشتاق با رعایت دستورالعمل‌های محکم در شب‌های قدر، تشکیل جلسه دادیم وخوشبختانه به راهکار مناسبی رسیدیم که سریعا اعلام‌ خواهد شد.

امید است که دعای مومنین کماکان همراهمان باشد. — سعید نمکی (@saeednamaki) May 10, 2020

وأضاف: "توصلنا لحسن الحظ إلى سبل مناسبة في ظل الالتزام بتعليمات صحية صارمة لإحياء تلك الليالي المباركة".

يذكر أن المساجد مغلقة في إيران بتوصية من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في إطار تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: "إرنا"