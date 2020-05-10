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إيران: سنعلن عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد في ليالي القدر

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إيران: سنعلن عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد في ليالي القدر
Reuters WANA NEWS AGENCY
أحد مساجد العاصمة الإيرانية طهران
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صرح وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني سعيد نمكي، بأنه سيتم الإعلان عن سبل مناسبة لإعادة فتح المساجد لإحياء ليالي القدر في شهر رمضان.

وكتب نمكي على "تويتر": "فور توصيات المرشد الأعلى علي خامنئي اليوم بشأن البحث عن سبل لإعادة فتح المساجد أمام المواطنين في ليالي القدر، عقدنا اجتماعا وتوصلنا إلى سبل مناسبة سيتم الإعلان عنها لاحقا".

وأضاف: "توصلنا لحسن الحظ إلى سبل مناسبة في ظل الالتزام بتعليمات صحية صارمة لإحياء تلك الليالي المباركة".

يذكر أن المساجد مغلقة في إيران بتوصية من اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا، في إطار تطبيق سياسة التباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس.

المصدر: "إرنا"

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