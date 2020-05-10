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الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد "داعش"

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الكاظمي يشكر إيران على مساعدتها في الحرب ضد
Reuters
رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي
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قال السفير الإيراني في بغداد إيرج مسجدي، إن رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي، أعرب عن تقديره للمساعدات الإيرانية إلى العراق في حربه ضد تنظيم "داعش".

وأضاف مسجدي في تغريدة على "تويتر"، أنه بحث مع الكاظمي خلال لقائهما مساء أمس السبت، التعاون الثنائي واستمرار الإجراءات في إطار اتفاقية الجزائر عام 1975، والتعاون المصرفي، وخط سكك الحديد بين مدينتي خرمشهر الإيرانية والبصرة العراقية، وتأشيرات الدخول لمواطني البلدين.

وأشار مسجدي إلى أن رئيس الوزراء العراقي، وعد بتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واصفا إيران والعراق بأنهما بلدان صديقان وشقيقان.

وكان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، قد نشر أمس خبر استقبال الكاظمي للسفير مسجدي، وتأكيده رغبة العراق في بناء علاقات أفضل مع إيران.

المصدر: إرنا

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