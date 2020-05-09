ترامب يتجاهل الاتحاد السوفيتي في كلمة كرّسها للنصر على النازية

في الذكرى الـ75 لانتهاء الحرب العالمية الثانية، نشرت الرئاسة الأمريكية فيديو احتفاليا مثيرا للجدل لم يذكر الاتحاد السوفيتي الذي لعب الدور الرئيس في دحر النازية وتحرير العالم منها.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الفيديو: "في الثامن من مايو 1945 حققت الولايات المتحدة وبريطانيا الانتصار على النازية"، مشيرا إلى أن العلاقات بين الولايات المتحدة وأوروبا اليوم أقوى مما كانت في أي وقت مضى.

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وتابع: "سنتذكر إلى الأبد أعظم جيل وروح أمريكا ستنتصر، وهذا ما يحدث في نهاية المطاف".

وأرفق النص بمشاهد تظهر الرئيس ترامب وزوجته ميلانيا، وهما يزوران نصبا تذكاريا للجنود الأمريكيين المشاركين في إنزال نورماندي.

ويتجاهل هذا الفيديو بالكامل دور الاتحاد السوفيتي في دحر النازية، على الرغم من أن المعارك الحاسمة إبان الحرب العالمية الثانية جرت في الأراضي السوفيتية، حيث تمكن الجنود السوفيت من وقف تقدم العدو وإحداث تحول جذري في مجرى الحرب وتحرير أوروبا من النازية وصولا إلى برلين.

وكلف الانتصار على النازية الاتحاد السوفيتي أكثر من 28 مليونا من مواطنيها، ما يتجاوز بعشرات الأضعاف خسائر الولايات المتحدة وبريطانيا اللتين لم تبلغ أراضيهما قوات هتلر وحلفائه من جيوش النازية والفاشية التي حشدها في أوروبا.

ولم تشارك القوات الأمريكية في الحرب ضد النازية في أوروبا حتى إنزال النورماندي 6 يونيو 1944، أي قبل أقل من عام من انتهاء الحرب التي انطلقت في 1 سبتمبر 1939 باجتياح قوات هتلر بولندا.

المصدر: RT