لأول مرة منذ مارس.. إسرائيل لا تسجل وفيات جراء كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الإسرائيلية اليوم السبت، عدم تسجيل وفيات جديدة ناجمة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد خلال الساعات الـ24 الأخيرة، لأول مرة منذ 28 مارس الماضي.

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ولا تزال حصيلة ضحايا الوباء في إسرائيل عند مستوى 245 وفاة منذ صباح يوم أمس، فيما بلغ إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها 16444، ما يمثل ارتفاعا بثلاث حالات جديدة فقط منذ مساء أمس.

وانخفض عدد حالات كورونا النشطة في إسرائيل إلى 4886، بما في ذلك 81 مريضا في حالة خطرة، 65 منهم على أجهزة التنفس الاصطناعي، فيما يستمر عدد المتعافين في الارتفاع، ووصل حتى الآن إلى 11313 شخصا.

وتقل حصيلة الإصابات الجديدة في إسرائيل عن مائة حالة لليوم السابع على التوالي، فيما تمضي الحكومة تدريجيا في رفع القيود المفروضة لردع الجائحة.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل