الصين.. عدم تسجيل إصابات جديدة في معقل كورونا مقاطعة هوبي منذ 35 يوما

أكدت السلطات الصحية الصينية اليوم السبت، عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الساعات الـ24 الماضية في مقاطعة هوبي، معقل الوباء، لليوم الـ35 على التوالي.

وذكرت لجنة الصحة في المقاطعة التي بدأ منها تفشي الفيروس التاجي في العالم أواخر ديسمبر الماضي، أنه لا يزال في هوبي 628 مصابا بكورونا لم تظهر لديهم أعراض، وهم يخضعون للرقابة الطبية في المقاطعة.

وبشكل عام، رصدت في هوبي 4512 وفاة و68128 إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" (3869 وفاة و50333 إصابة منها في مركز المقاطعة مدينة ووهان).

وخفضت سلطات المقاطعة مستوى استجابتها الطارئة لفيروس كورونا المستجد من أعلى مستوى الى ثاني أعلى مستوى اعتبارا من الثاني من مايو.

المصدر: شينخوا