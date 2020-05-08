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جامعة جونز هوبكنز: أكثر من 1600 وفاة جراء فيروس كورونا في الولايات المتحدة في آخر 24 ساعة

البرازيل تسجل عددا قياسيا لوفيات كورونا

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البرازيل تسجل عددا قياسيا لوفيات كورونا
Reuters RICARDO MORAES
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سجلت البرازيل حصيلة يومية قياسية جديدة لعدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعتبر الأولى من حيث انتشار فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.

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البرازيل تسجل 9888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و610 وفيات
البرازيل تسجل 9888 إصابة جديدة بفيروس كورونا و610 وفيات

وأعلنت السلطات البرازيلية عن تسجيل 751 وفاة جديدة الجمعة، ما يزيد على العدد القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء، حين بلغت الحصيلة اليومية 615 حالة وفاة، فيما سجلت 10222 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 145 ألفا و328 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات 9897 حالة.

المصدر: رويترز

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