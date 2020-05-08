البرازيل تسجل عددا قياسيا لوفيات كورونا

سجلت البرازيل حصيلة يومية قياسية جديدة لعدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعتبر الأولى من حيث انتشار فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.

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وأعلنت السلطات البرازيلية عن تسجيل 751 وفاة جديدة الجمعة، ما يزيد على العدد القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء، حين بلغت الحصيلة اليومية 615 حالة وفاة، فيما سجلت 10222 إصابة جديدة بالفيروس.

وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 145 ألفا و328 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات 9897 حالة.

المصدر: رويترز