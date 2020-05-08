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عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز الـ4 ملايين

أخبار العالم

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز الـ4 ملايين
Reuters MOSCOW NEWS AGENCY
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أفادت بيانات موقع Worldometer المتابع للإحصاءات الخاصة بفيروس كورونا حول العالم، بأن عدد المصابين بالفيروس تجاوز عتبة الـ4 ملايين شخص.

وحسب بيانات الموقع، فإن عدد المصابين بالفيروس بلغ 4 ملايين و332 شخصا حتى الساعة 21:16 بتوقيت غرينيتش الموافق للـ8 من مايو.

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز الـ4 ملايين
worldometers.info

وتشير البيانات إلى أن عدد الأشخاص المصابين بالفيروس في الوقت الحالي يبلغ مليونين و300 ألف و694 شخصا، منهم 48455 شخصا في حالة خطرة.

عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم يتجاوز الـ4 ملايين
worldometers.info

أما عدد الوفيات، فقد وصل حسب الموقع، إلى 275 ألفا و424 حالة، وعدد المتعافين إلى مليون و375 ألفا و759 شخصا.

ويتابع موقع Worldometer الإحصاءات المتعلقة بفيروس كورونا بناء على المعطيات الرسمية التي تنشرها السلطات في دول العالم.

المصدر: RT

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