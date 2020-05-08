وزير الخارجية الإيطالي: المساعدات الطبية الأولى جاءتنا من خارج الاتحاد الأوروبي

أكد وزير الخارجية الايطالي لويجي دي مايو، أن بلاده تلقت المساعدات الأولى في مواجهتها جائحة كورونا من دول خارج الاتحاد الأوروبي، لا من بروكسل.

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وقال دي مايو في ندوة عن حال الاتحاد الأوروبي: "لقد وضعنا تحدي كوفيد-19 أمام هشاشة إنجازاتنا".

وأضاف: "مع بداية تفشي الوباء، بدأت بعض البلدان القريبة في إغلاق حدودها مع إيطاليا، وشهدنا مطالبات بشهادة خال من الفيروس للمنتجات الإيطالية. كما تلقت إيطاليا مستلزمات الوقاية الشخصية أولا من خارج الاتحاد الأوروبي ثم من دوله الأعضاء".

وتابع: "أمام هذا الوضع، أدركنا مدى محدودية حياتنا إذا انعدمت فجأة الحريات الأساسية الأربع: حرية حركة الأشخاص والخدمات والسلع ورأس المال. المؤسسات القوية وذات المصداقية هي التي تضمن احترام هذه الحريات... ما طلبته إيطاليا هو إظهار تضامن حقيقي من الجانب الأوروبي معها".

المصدر: آكي