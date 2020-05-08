حاكم نيويورك: عدد المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات عند أدنى مستوى منذ 6 أسابيع

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 أسابيع.

وقال كوومو إن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الخميس بلغ 8196 شخصا، مقابل 8665 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 27 مارس الماضي.

وأضاف: "في نهاية المطاف بدأنا باستباق هذا الفيروس... وأظهرنا أنه بإمكاننا السيطرة على هذا الوحش".

يتبع...