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حاكم نيويورك: عدد المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات عند أدنى مستوى منذ 6 أسابيع

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حاكم نيويورك: عدد المصابين بكورونا الذين نقلوا إلى المستشفيات عند أدنى مستوى منذ 6 أسابيع
Reuters MIKE SEGAR
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أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كوومو أن عدد المصابين بفيروس كورونا الذين تم نقلهم إلى المستشفيات وصل إلى أدنى مستوى له منذ 6 أسابيع.

وقال كوومو إن عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات الخميس بلغ 8196 شخصا، مقابل 8665 يوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى منذ 27 مارس الماضي.

وأضاف: "في نهاية المطاف بدأنا باستباق هذا الفيروس... وأظهرنا أنه بإمكاننا السيطرة على هذا الوحش".

يتبع...

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