الصحة العالمية: ينقصنا 1.3 مليار دولار لتمويل خطة التصدي لكورونا حتى نهاية العام

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، أن حجم النقص في تمويل خطة المنظمة للتصدي لوباء كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، سيبلغ 1.3 مليار دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي في جنيف: "تفترض الخطة المحدثة أن منظمة الصحة العالمية ستحتاج إلى 1.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020 لمكافحة COVID-19.

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وتشمل هذه التقديرات المبالغ التي تلقتها منظمة الصحة العالمية حتى الآن. ولكن خطة منظمة الصحة العالمية لمكافحة COVID-19 ينقصها 1.3 مليار دولار".

المصدر: وكالات