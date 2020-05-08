بوتين: موسكو وواشنطن تقفان في طليعة مواجهة التحديات العالمية

قال الرئيس فلاديمير بوتين، ان روسيا والولايات المتحدة، تقفان في طليعة مواجهة التحديات العالمية، ويمكنهما عمل الكثير من خلال التعاون مع بعضهما البعض لضمان الأمن الدولي.

وذكر المكتب الصحفي للكرملين، أن بوتين أشار في رسالة تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة يوم النصر، إلى أن العقود التي مرت بعد الحرب العالمية الثانية جلبت تهديدات جديدة، من الإرهاب والصراعات الإقليمية إلى الكوارث الطبيعية واسعة النطاق والكوارث التكنولوجية والأوبئة.

وقال بوتين: "تقف روسيا والولايات المتحدة اليوم في طليعة مواجهة التحديات العالمية. ومع السير وفقا لتقاليد التعاون التي أرستها سنوات الحرب، والعمل بروح اللقاء عند نهر إلبا، يمكن لدولتينا أن تفعلا الكثير لضمان الأمن والاستقرار الدوليين".

كما أشار الرئيس االروسي في رسالته إلى ترامب، إلى أن روسيا تحتفظ بذكرى الامتنان والشكر لمساهمة الحلفاء في التحالف المناهض لهتلر في النصر المشترك.

المصدر: تاس