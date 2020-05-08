اعتبارا من 11 مايو.. فرنسا تسمح بحرية التجول

أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب، أن بلاده ستبدأ بتخفيف قيود فيروس كورونا اعتبارا من 11 مايو الحالي، عبر السماح بحرية التجول.

إقرأ المزيد

وأوضح فيليب، أمس الخميس، أن رياض الأطفال والمدارس بالمرحلتين الأولى والإعدادية، ستفتح أبوابها بشكل تدريجي واختياري اعتبارا من التاريخ المذكور.

وأضاف أن الحكومة وضعت حدا أقصى لعدد التلاميذ داخل الفصول الدراسية، كشرط لاستئناف النشاط التعليمي للمدارس، وبما لا يتجاوز 15 تلميذا للفصل الواحد، علاوة عن إلزامية اتباع قواعد النظافة وارتداء الكمامات.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أنه باستثناء المقاهي والمطاعم، ستفتح المحلات التجارية والمتاحف والمكتبات الصغيرة أبوابها ابتداء من التاريخ نفسه.

وأكد على أن ارتداء الكمامة سيكون إلزاميا في وسائل النقل العام وسيارات الأجرة، مع التأكيد على تغريم المخالفين.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، عن ارتفاع حصيلة وفيات كورونا أمس الخميس إلى 25 ألفا و987، إثر وفاة 178 خلال آخر 24 ساعة.

وأوضحت الوزارة أن الإصابات ارتفعت إلى 209 آلاف و444، بعد تشخيص 746 حالة جديدة.

وأضاف أن ألفين و961 من بين الإصابات يخضعون للرعاية الصحية في أقسام العناية المركزة، فيما بلغ عدد المتعافين 55 ألفا و27، بعد تماثل 1291 حالة للشفاء.

المصدر: الأناضول