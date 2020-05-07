بيونغ يانغ تتوعد سيئول بالرد على مناوراتها العسكرية

توعدت كوريا الشمالية بالرد على مناورات جارتها الجنوبية العسكرية، معتبرة إياها "استفزازا خطيرا يتطلب الرد".

ونقلت وكالة الأنباء المركزية في كوريا المشالية عن متحدث عسكري قوله، إن المناورات التي أجرتها كوريا الجنوبية في الفترة الأخيرة "خطوة متهورة" تمثل "أقصى قدر من التصعيد العسكري".

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وأضاف المتحدث أن "الأمور تعود إلى نقطة البداية ما قبل القمة الشمالية الجنوبية في 2018".

يذكر أن كوريا الجنوبية أجرت في نهاية أبريل الماضي مناورات جوية مشتركة مع الولايات المتحدة، استغرقت 5 أيام.

المصدر: رويترز