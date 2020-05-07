كيم جونغ أون يوجه رسالة إلى رئيس الصين

أفادت وكالة الأنباء المركزية في كوريا الشمالية بأن زعيم البلاد كيم جونغ أون، وجه رسالة إلى الرئيس الصيني شي جين بينغ، هنأه فيها بالتغلب على فيروس كورونا في بلاده.

ورحب الزعيم الكوري الشمالي بنجاح الصين في السيطرة على الفيروس، متمنيا الصحة الجيدة للرئيس الصيني.

وأعرب عن قناعته بأن "الحزب والشعب سيعززان النجاح" ويحققان "الانتصار النهائي تحت القيادة الحكيمة لشي جين بينغ"، حسبما أوردت الوكالة.

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وأكد كيم على متانة العلاقات بين كوريا الشمالية والصين.

ويأتي ذلك بعد أيام من أول ظهور علني للزعيم الكوري الشمالي عقب غيابه لعدة أسابيع، وإشاعات عديدة حول تدهور حالته الصحية بعد عملية جراحية على القلب ووفاته.

وكانت التقارير الإعلامية تتحدث عن إرسال الصين فريقا طبيا إلى كوريا الشمالية لتقديم المشورة حول علاج كيم جونغ أون.

المصدر: رويترز