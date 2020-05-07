المخابرات العسكرية الألمانية تعتذر عن خريطة ظهرت فيها إسرائيل جزءا من الأردن

اعتذر رئيس المخابرات العسكرية الألمانية اليوم الخميس، عن نشر جهازه تقريرا يضم خريطة جغرافية لا تحدد إسرائيل، وتلحقها بالأردن.

ولا تضم الخريطة المنشورة من قبل الخدمة العسكرية الألمانية لمكافحة التجسس (MAD) اسم إسرائيل إطلاقا، وتظهر بنفس لون أراضي الأردن.

وقدم رئيس MAD كريستوف غرام اعتذاره إلى الجانب الإسرائيلي عن هذا الحادث، وأعرب عن أسفه العميق إزاءه، مبديا التزام الجهاز المخابراتي بمحاربة معاداة السامية.

وأطلقت خدمة مكافحة التجسس تقريرا داخليا خلص إلى أن سبب الحادث يعود إلى عدم إظهار معدي الخريطة العناية المطلوبة وعيوب في جهود الرقابة على الجودة.

المصدر: يديعوت أحرونوت