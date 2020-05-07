أغلبية أعضاء الكنيست توصي رئيس إسرائيل بتفويض نتنياهو بتشكيل الحكومة

وقعت أغلبية أعضاء الكنيست الإسرائيلي اليوم الخميس على وثيقة توصي رئيس الدولة رؤوفين ريفلين بتفويض رئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعلن حزب "الليكود" الذي يترأسه نتنياهو وتحالف "أزرق-أبيض" بقيادة رئيس الكنيست بيني غانتس، في بيان مشترك، أن 72 من أصل 120 نائبا في الكنيست أوصوا ريفلين بمنح نتنياهو تشكيل "حكومة وحدة وطنية طارئة"، حسب ما أفادت صحيفة "تأيمز أوف إسرائيل".

وأكد ريفلين على حسابه في "تويتر" تلقيه هذه الوثيقة.

Representatives of @Kachollavan19 andd @Likud_Party have just presented DG of Beit HaNasi and Legal Advisor to the President with the document signed by @Knesset members requesting the president assign the task of forming a government to MK Benjamin Netanyahu pic.twitter.com/qEqgZAduhd — Reuven Rivlin (@PresidentRuvi) May 7, 2020

وفي وقت سابق من اليوم، صادق الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون التناوب، وأقر مشروع قانون تمويل الأحزاب لإتاحة المجال أمام النائبين يوعز هندل وتسفي هاوزر لتلقي تمويل لكتلتهما "ديرخ آرتس".

وأتم الكنيست بذلك المصادقة على القوانين التي تثبت الاتفاق الائتلافي المبرم بين "الليكود" و"أزرق-أبيض".

ورفضت محكمة العدل العليا في إسرائيل الليلة الماضية وبالإجماع الالتماسين التي تم تقديمهما إليها بشأن الاتفاق الائتلافي وضد تكليف نتنياهو المتهم في ثلاث قضايا فساد بتشكيل الحكومة الجديدة.

المصدر: وكالات