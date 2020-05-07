الولايات المتحدة.. مصابو كورونا "غير مؤهلين" وسيتم منعهم من الانضمام للجيش

قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الأشخاص الذين تم تأكيد إصابتهم بفيروس كورونا في الماضي لن يتمكنوا من الانضمام إلى الجيش الأمريكي، حيث سيتم اعتبارهم "غير مؤهلين".

ونقلت "فوكس بيزنس" عن مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية قوله، إن هناك مذكرة داخلية صدرت تؤكد أن كل من تمت معالجته وأدخل إلى المستشفى بسبب إصابته بالفيروس التاجي سيتم استبعاده طبيا وسيمنع من دخول صفوف الجيش الأمريكي.

وكانت صحيفة "ذا ميليتاري تايمز" أفادت أمس الأربعاء، بأن المذكرة توضح بالتفصيل توجيهات أكثر صرامة، إذ تعتبر كل من أصيب بفيروس كورونا غير مؤهل بشكل دائم للدخول إلى الجيش.

وحددت المذكرة كيف ينبغي للموظفين في محطات المعالجة التعامل مع المجندين الذين تظهر عليهم أعراض الفيروس.

وتنص المذكرة على أنه "خلال المقابلة والفحص الطبي للمتقدم بطلب الانتساب إلى الجيش، من الرجال والنساء، إذا ثبتت إصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19، عن طريق الاختبار أو التشخيص الطبي، فسيتم استبعاده تماما".

وفيما لم يتم تأكيد حدوث أضرار دائمة جراء الإصابة بكورونا، يخشى بعض الأطباء من أن يتسبب المرض في حدوث ندبات دائمة في الحويصلات الهوائية أو الأكياس الهوائية للرئتين.

وكان الجيش الأمريكي أعلن عن إصابة عدد من جنوده بفيروس كورونا، فيما تجاوز عدد المصابين بكورونا في الولايات المتحدة حتى اليوم، 1.2 مليون حالة.

المصدر: فوكس بيزنس