مسؤول بمستشفى إيطالي: وفيات كورونا في دور العجزة قد تكون خطأ متعمدا

لم يستبعد مسؤول في أحد المستشفيات الإيطالية أن تكون الوفيات المسجلة داخل دور العجزة بسبب الفيروس التاجي، ناجمة عن خطأ متعمد.

وقال ألبرتو تزانغريللو، رئيس قسم التخدير بمستشفى سان رافاييلي في ميلانو، خلال مقابلة إذاعية: "إذا كانت قد حدثت أخطاء، ومن المحتمل أن تكون قد وقعت فعلا، فهي بالتأكيد أخطاء وليست عفوية".

ورأى المسؤول الصحي الإيطالي أن الحجة في ذلك تتمثل في أن "الأشخاص الذين اكتشفنا إصابتهم داخل دور العجزة كانوا يحملون الفيروس بشكله القاتل".

وأعرب تزانغريللو في حوار مع راديو "كابيتال"، عن مشاعر الإحباط، قائلا إن مزاجه في هذه الآونة اهتز باليأس المطلق، بسبب عدم وضوح المستقبل.

واشتكى الطبيب الإيطالي المسؤول عن التخدير من طريقة معالجة السلطات للأزمة، مشيرا إلى "لجان فنية علمية تحيلنا إلى القرارات التي ستتخذ الأسبوع المقبل، وكذلك الأموال التي لا تأتي".

وشدد على ضرورة الوصول إلى النموذج الألماني "حيث يوجد شخص يتحدث، يقول الأشياء بحس عام، وبطريقة مشتركة".

وأكد المسؤول الصحي الإيطالي أنه كطبيب يقف ضد التفكير في زيادة الأسرة في العناية المركزة خلال المرحلة الـ 2 من مواجهة الوباء، ورأى أن مثل هذا الإجراء "أسوأ خطأ. العناية المركزة هي الحلقة الأخيرة في السلسلة، ويجب أن نتخذ علاجات أفضل وفي الوقت المناسب للحد من تفشي الوباء".

المصدر: وسائل إعلام إيطالية