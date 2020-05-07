في زمن كورونا.. إسرائيل تسكن معنفي النساء في الفنادق!

في إجراء غير مسبوق، شرعت حكومة إسرائيل في استخدام الفنادق لإسكان الرجال الذين قرر القضاء إبعادهم عن منازلهم لسوء معاملتهم لزوجاتهم.

وأفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية بأن وزارة العمل والرفاه والخدمات الاجتماعية قررت منح هؤلاء الرجال ملجأ مؤقتا لمدة أسبوعين في فندق، وذلك بسبب مخاوف من أنهم قد يبادرون إلى مخالفة الأوامر القضائية التي تمنعهم من العودة إلى منازلهم، خاصة وأن كثيرين منهم يواجهون مشاكل مالية وصعوبات ملموسة في البحث عن ملجأ بديل على خلفية أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وغيرت إسرائيل في السنوات الأخيرة سياستها في مثل هذه القضايا، وبدلا عن إرسال النساء ضحايا العنف المنزلي من منازلهن إلى مراكز إعادة تأهيل، بدأت في معاقبة الرجال المتورطين في مثل هذه المخالفات بمنعهم من الاقتراب من أهاليهم ومنازلهم لمدة ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديد هذا الحظر لثلاثة أشهر إضافية عند الضرورة.

المصدر: هآرتس