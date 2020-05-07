مقتل 6 أشخاص بتسرب كيماوي جنوبي الهند

قال مسؤول محلي اليوم الخميس إن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم بعد تسرب غاز كيماوي في مصنع إل.جي بوليمرز بالقرب من فيساكاباتنام في ولاية أندرا براديش بجنوب الهند.

وأضاف المسؤول لرويترز أنه تم نقل أكثر من 120 شخصا من قرى في منطقة فيساكاباتنام إلى المستشفيات بعد تسرب ما يشتبه بأنه غاز ستايرين بالمصنع.



وتابع المسؤول يقول إنه يجري إخلاء ثلاث قرى مجاورة على الأقل.



وأظهرت صور نشرت على تويتر خدمات الطوارئ بما فيها الشرطة وفرق الإطفاء والإسعاف في الموقع.



ولم يتسن الحصول على تعليق من شركة إل.جي كيميكال الكورية الجنوبية لصناعة البطاريات المالكة للمصنع.

المصدر: رويترز