وفيات فيروس كورونا في فرنسا في طريقها للتساوي مع إسبانيا

زادت عدد الوفيات جراء فيروس كورونا في فرنسا، الأربعاء بـ 278 حالة، ليصل إلى 25809، وهو ما يقل بثمانية أشخاص فقط عن العدد المسجل في إسبانيا التي سجلت 25817 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة في بيان، إن عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة بالمستشفيات انخفض 283 أو 8.3 بالمئة ليصل إلى 3147، وذلك في أكبر انخفاض يومي خلال 4 اسابيع مستمرة من التراجع.

وانخفض عدد الأشخاص في وحدات العناية الفائقة، وهو مؤشر رئيسي على قدرة النظام الصحي على التعامل مع الجائحة، لأقل من نصف ما كان عليه وقت الذروة في الثامن من أبريل حين بلغ 7148.

كما انخفض عدد المصابين بفيروس كورونا في المستشفيات من 25775 إلى 23983 في تراجع مستمر للأسبوع الثالث على التوالي.

المصدر: رويترز